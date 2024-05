El 30 de mayo de 1995, Antonio era encontrado sin vida tras haber ingerido gran cantidad de pastillas y alcohol mientras se encontraba refugiado en su cabaña, el jardín de El Lerele, situada en la casa familiar de los Flores. Cuando se cumplen 29 años de su fallecimiento , sus hermanas han querido recordar al pilar fundamental que aquel día les dejó yque continúan manteniendo siempre presente en sus vidas, tal y como ellas mismas han dejado saber más de una vez y han querido recalcar hoy al mundo: “No sé subir cosas bien, hoy para mí me falta el alma. Te quiero y te echo de menos ”, ha comenzado escribiendo Lolita a través de su cuenta de Instagram.

Después de incluir el desgarrador mensaje, la mayor de las hermanas ha reconocido, sin embargo, que “ las lágrimas no le dejan escribir ”. Por ello, mañana le dedicará el evento que tiene programado en el Palacio de la Audiencia de Soria: “La función es para ti, te quiero todos los días, te siento y te echo de menos , hermano, te quiero hasta lo infinito. Artista, genio, te quiero”, ha concluido en su publicación, en la que ha añadido un vídeo donde ambos aparecían compartiendo escenario.

En el mismo sonido, aparece Lola Flores: “Porque canta muy bonito, porque es muy buena persona, muy amigo de sus amigos, y sí es carismático como dicen que atrae… Me siento muy orgullosa”. También lo hace su padre, que señalaba tras una actuación que le había dado “una alegría enorme no porque sea su padre pero es muy guapo”, en un vídeo que finaliza con Lolita afirmando que “si no se hubiera ido, a dónde hubiera llegado Antonio Flores”.