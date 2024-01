"Eso lo va a hacer Rita La Cantaora". ¿Quién no ha utilizado alguna vez esta expresión popular o alguna de sus múltiples variaciones como '"Que trabaje Rita" o "Que vaya Rita"? Todos nos acordamos de ella cuando nos asignan una faena que no tenemos la menor intención de hacer, por ingrata o mal pagada, pero pocos saben quién era realmente. Porque la tal Rita existió, igual que otros habituales del refrenero español como el Tato, un torero que no se perdía ningún evento social, o Maricastaña, gallega del siglo XIV que lideró una revuelta contra el obispo de Lugo.