"¿Tú también, Bruce mío?": Cuando Springsteen fue al camerino de Taylor Swift para tocarle su canción favorita

Pese a pertenecer a generaciones muy distintas, ambos artistas comparten similitudes y admiración mutua

"Es súper talentosa. Es una compositora tremenda y con Jack Antonoff hace grandes discos", ha dicho el 'Boss' de Taylor

¿Recuperará Bruce la voz a tiempo para los conciertos en España?: "Andará justo para llegar al 100%"

Bruce Springsteen y Taylor Swift pertenecen a distintas generaciones, pero comparten más cosas de las que parece a simple vista. Los dos significan mucho en la vida de miles de personas, ambos trabajan el songwriting de manera parecida -poniendo el foco en promesas rotas, ideales traicionados e individuos extraviados-, y ambos están actualmente tocando en Europa al mismo tiempo. El veterano rockero en la que podría ser su última gran gira con la E Street Band en el viejo continente, y la actual reina del pop en la primera. La vieja y la joven América dándose la mano (o el relevo).

Dos horas con 'Midnights' a todo volumen

Lo que puede que no todo el mundo sepa es que Bruce también ha caído bajo el hechizo de Taylor (¿queda alguien inmune?). Aunque su historia viene de lejos. Cuenta el 'Boss' que en 2022 fue a recoger a su hija Jessica al aeropuerto en coche y ella le obligó a poner en el camino de vuelta el entonces recién estrenado 'Midnights' de Taylor. El álbum sonó en bucle durante las más de dos horas que duró el viaje.

"Ella es una gran fan de Taylor. Me lo puso a todo volumen, todo el camino de Newark a Colts Neck, mientras bailaba en su asiento. Y yo me dije: 'Eso es lo que me gusta ver'. Se sintió bien", explicó el autor de 'Born in the USA' en el programa de Howard Stern. Y también dio su veredicto sobre Taylor: "Ella es súper talentosa. La conozco sólo un poco. Es una escritora tremenda y conozco muy bien a su productor, Jack Antonoff. Hacen grandiosos discos".

En otro show de la televisión estadounidense, en esta ocasión el de Jimmy Fallon, el presentador le preguntó si aparecería para actuar en un concierto de Swift, a lo que el de New jersey contestó que al menos sí iría a verla. "Lo haré porque mi hija se va a asegurar", dijo Springsteen sobre el Eras Tour, entre las risas del público. "Estaré en el show de Taylor Swift , así que lo sé. Y ella es bienvenida a la E Street en cualquier momento".

Magia en el camerino

Lo curioso es que muchos años antes Bruce ya había aprovechado un concierto en Raleigh (Carolina del Norte) de Taylor para sorprenderla. Fue durante el 'Speak Now World Tour' en 2011. Lo contaba ella misma en The Ellen DeGeneres Show. "Me dijeron ese mismo día que Bruce iba a ir a mi concierto. En ese momento casi sufrí un ataque de pánico; fue como '¿Él va a ver mi show? ¿De verdad va a suceder?". Ya en el camerino después del concierto, Bruce entró a saludar con su hija y Taylor quiso que él le firmara una guitarra con la que solía componer sus canciones. El 'Boss' no solo hizo eso sino que la tocó para ella.