Tu intuición es cierta: las melodías de las canciones son cada vez más simples

De la filosofía zen a la arquitectura minimalista -decía Mies van der Rohe que 'menos es más'- el mundo del arte y las ideas lleno de 'elogios a la sencillez'. Se afirma que lo complejo no es necesariamente más valioso, ni siquiera más interesante. No obstante (siempre hay un pero, no esperaríais que esta fuera una introducción sencilla), lo sencillo también corre el riesgo de volverse terriblemente aburrido, predecible, monótono: como una base típica de reguetón. Entramos en materia.