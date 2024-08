La intrahistoria del crossover más improbable: cómo se juntaron Bisbal y Will Smith para su 'Car Test'

El verano es la época perfecta para encuentros tan inesperados e improbables como el que han protagonizado David Bisbal y Will Smith en un vídeo en el que el actor y rapero estadounidense le enseña cómo suena su nueva canción al cantante almeriense en el interior de un coche y que ha causado furor en las redes sociales.

"Acabo de terminar mi álbum, la música está caliente, pero siempre tienes que hacer la prueba del auto ", comenta Will Smith en la serie de vídeos de YouTube 'The Car Test' de su canal, en la que invita a varios artistas a subirse a su coche para reaccionar a algunas mezclas que aparecerán en su próximo disco.

“La mayor prueba es la del coche y tengo algunos amigos que vienen a hacerla conmigo”. Y uno de esos amigos invitados es David Bisbal, que reacciona con gran entusiasmo a la pieza 'Work of Art' , hasta el punto de agregarle sus icónicos gorgoritos ante la estupefacción de 'El príncipe de Bel Air'. “Me encanta lo que estabas cantando, ¿qué fue eso? Lo necesito ”, le espetaba Smith a Bisbal.

Durante el diálogo, los dos artistas, que hablaban a veces en español y otras en inglés, demostraron una química innegable. El cantante de 'Ave María' no dudó en poner su voz al servicio del intérprete. “ Si quieres una versión en español, llámame , hombre”. “ Claramente vas a hacer el remix ”, contestaba el rapero, abriendo la puerta a una futura colaboración entre ambos. Pero ¿cómo y cuándo se gestó este encuentro viral entre la dos celebridades?

Todo ocurrió el pasado 13 de julio en 'La Velada del Año 4', el certamen de boxeo entre streamers organizado por Ibai Llanos y celebrado en el Santiago Bernabéu. Allí coincidieron Bisbal y el propio Will Smith, que ofreció una actuación de 20 minutos antes los 85.000 espectadores que asistieron al evento. Durante ese encuentro los dos artistas conectaron tan bien que el actor le sugirió bajar al garaje del estadio para participar en su serie de 'The Car Test', a lo que el almeriense no pudo negarse.