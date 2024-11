30 años del 'Se fue' de Laura Pausini: la cantante lo celebra con una nueva versión con el ex de Rosalía

Los rumores de que una posible colaboración entre Pausini y Rauw Alejandro no se hicieron esperar, pero no ha sido hasta hace algunas semanas que ambos confirmaron que ya habían grabado el tema, que finalmente compartía ayer en sus redes la propia Pausini. "En 1994 'Se fue' fue lanzado por primera vez y resultó ser la canción más reproducida de ese año en 20 países de todo el mundo . Hoy, en 2024 treinta años después, sale de nuevo pero esta vez en una nueva versión con un nuevo arreglo y a dueto con un artista que quiero y quiero mucho Rauw Alejandro", decía la italiana.

"Búscalo en plataformas digitales y dime lo que piensas.. A mí me encanta más que la versión original 😜", ha publicado Pausini en su perfil de Instagram. Los puristas 'pausinianos' puede que no estén se acuerdo, pero esta nueva entrega está sin duda pensada para las nuevas generaciones que no han dudado en saludarla como "una canción que me recuerda a mi madre". El tiempo, al parecer, también se fue.