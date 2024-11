Ahora sí que es Navidad: Iván Ferreiro se rodea de colegas para su 'Cuento de hadas en Madrid'

Finalmente el misterio se ha desvelado. Sabíamos que Iván Ferreiro iba a publicar un villancico , pero ignorábamos qué podría salir de una combinación, a priori, tan antagónica. Probablemente ninguno de sus seguidores habría imaginado al exlíder de Los Piratas emulando a Mariah Carey, pero el artista ha demostrado que es capaz de salir airoso de cualquier reto que se proponga. En esta ocasión se ha rodeado de un nutrido grupo de compañeros y amigos que no han dudado en sumarse a su particular homenaje a una de las épocas más especiales del año.

Tratándose de Ferreiro, estaba claro que 'Cuento de hadas en Madrid' no iba a ser el típico villancico, sino que tendría un filo políticamente incorrecto. Y así es, pues se trata de una adaptación respetuosa del mítico 'Fairytale of New York' de The Pogues, escrito en 1987, una de las canciones navideñas más populares de Reino Unido. El tema original relata las desventuras de una pareja de maltrechos inmigrantes irlandeses en Nueva York durante una Nochebuena. El dueto que comparten Ferreiro y Guadi Galego mantiene su espíritu, convirtiendo a sus protagonistas en dos gallegos que corren la misma suerte en las calles de la capital.

La elección de 'Fairytale of New York' no es casual, ya que el fallecido líder de The Pogues, Shane MacGowan, es uno de los artistas favoritos de Ferreiro: “Es nuestro pequeño homenaje un año después de su fallecimiento. Este tema me obsesionó desde que salió. Ese toque irlandés tiene mucho que ver con mis raíces gallegas y todo lo que he escuchado desde pequeño”.