Actualmente en España, para jubilarte a los 65 años con la totalidad de la prestación en 2024 debes haber cotizado un mínimo de 38 años. A esto se le conoce como pensión contributiva . ¿Qué pasa con los mayores que apenas tienen ingresos y que no llegan al mínimo de 15 años cotizados? Si no llegas al mínimo, y para otras situaciones excepcionales, existe lo que se conoce como pensiones no contributivas , que son aquellas destinadas a gente sin recursos suficientes . Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones por invalidez y jubilación.

El acceso a las pensiones no contributivas implica cumplir los requisitos establecidos por la legislación que hemos visto previamente. Estos requisitos no solo incluyen criterios de edad, grado de discapacidad, nivel de ingresos y otros factores que determinan la elegibilidad para recibir este tipo de prestación.

Esto no quiere decir que no se pueda ser beneficiario de una pensión no contributiva con una vivienda en propiedad (adquirida previamente), sino que, de tenerla, no se cobrará el extra por alquiler.