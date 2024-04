Carlos Latre confiesa haber estado arruinado: "No tenía ni para pagar el alquiler"

Ha sido en el nuevo episodio de ‘A solas con’ donde se ha sincerado sobre el momento en el que sus ingresos no le llegaban para poder hacer frente a los gastos básicos: “Hubo un momento que no tenía ni para pagar el alquiler o la cuota de la casa”, ha afirmado.

La razón, tal y como él mismo ha querido desvelar, no fue otra que no haber optado por tomar buenas decisiones: “Fiché por la recién estrenada Cuatro y allí me plantean una sitcom en la que me firmaban tres temporadas”, ha explicado.

Tras entender que “no podía depender de la televisión”, quiso lanzarse a la aventura y probar suerte en una faceta hasta entonces desconocida para él: "Le dije a mi mujer que no se preocupase, que iba a hacer una gira. A partir de ahí me di cuenta de que no podía depender de la televisión, no podía tener un solo cartucho. Ahí cambié de manager, empecé a hacer teatro y me empecé a ver a mí mismo como una marca, un producto. Quería tener estrategia, marketing, saber cómo iba a estar dentro de unos años".