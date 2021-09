España es el segundo país de Europa con más personas que no pueden irse de vacaciones

Las restricciones que todavía perduran contra el coronavirus y el miedo al contagio son algunos de los motivos por los que la mitad de la población española no se habría ido de vacaciones, pero no son los únicos. Y es que de acuerdo a un reciente informe de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) España es el segundo país de la Unión Europea con más habitantes que no pueden permitirse irse de vacaciones.