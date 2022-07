La carta de un padre que no puede pagar la luz y que ha emocionado al empleado de una compañía eléctrica: "Hay que ayudarle"

"Por favor, no me corten la luz, me quedé sin trabajo y estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda voy a pagar la luz", exponía el hombre en la carta que había dejado para evitar el corte de la luz por impago.

Al final, y gracias a la generosidad de la gente, pudo hacerle entrega de lo recaudado, confirmando que pudo contactar con él personalmente y que "con los ojos brillosos no se creía lo sucedido y lloraba junto a una de sus hijas. No se lo podía creer. Gracias porque aún hay gente dispuesta a ayudar. Me sigue entrando dinero, pero él me dijo que con lo recibido ya es suficiente, así que lo último ingresado se verá a dónde aportarlo", explicó en sus redes, donde no ha presentado al hombre para preservar su intimidad.