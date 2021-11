Una vez que dispones de una importante suma de dinero , en una subasta tan solo hacen falta ganas de pujar. En ese microcosmos, que normalmente va asociado al lujo , es posible adquirir arte, joyas y atuendos que pertenecieron a una época dorada de la historia. Pero hay mucho más . Lencería de Mónica Lewinsky – quien se dio a conocer tras mantener una supuesta relación con el entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton- vendida por 12 mil dólares; cabello del Beatle, George Harrison ; o un avestruz disecado , valorada en más de 33 mil dólares. En las casas de subastas han visto casi de todo . Dale al play; no dejarás de sorprenderte.

Ya se sabe que una subasta es una venta que se realiza partiendo de un precio base y siendo adquirido por aquella persona que hace la mejor puja. El origen del término lo encontramos en tiempos del Imperio Romano y proviene de la unión de sub (bajo) y hasta (lanza) y cuyo significado era literalmente 'bajo la lanza'. Existía la costumbre de repartirse o vender al mejor postor aquellas pertenencias que habían sido confiscadas a algún ciudadano que no había pagado sus tributos o mantenía alguna deuda con el Estado y también el botín conseguido tras una batalla. La forma de hacerlo era clavando la lanza en el suelo y colocando las pertenencias alrededor de la misma, repartiéndose todo lo que estaba 'debajo de la lanza' (sub hasta).