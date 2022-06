Cuando superas los 50 años es muy posible que ya tengas la casa pagada en su totalidad (o casi) y que hayas podido acumular unos ahorros con los que no tienes muy claro qué hacer. Te has planteado que en estos tiempos de inflación desbocada quizás sea el momento de invertir, pero tienes dudas. No sabes a qué encomendarte. En Uppers hemos hablado con la experta financiera Natalia de Santiago, autora de 'Invierte con poco' (Planeta, 2022), para que nos ofrezca algunas claves sobre qué hacer y, sobre todo, qué no hacer a la hora de invertir.