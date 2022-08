Si tu hijo te pide que le avales para comprarse una casa, ¡cuidado! que no te pierda el corazón. Aunque tenga un trabajo "estable", y su pareja te parezca la media naranja perfecta, la vida da muchas vueltas y puedes perder mucho. Estas son las cosas que debes hacer para curarte en salud antes de decir sí o no.

Los avalistas responden de las deudas contraídas por los avalados, tal y como éstos las hayan firmado con el banco. Por eso es importante no firmar nada hasta que sepas exactamente qué compromisos quiere adquirir tu hijo.

Lo ideal es acompañar a tu hijo en la negociación de la operación, aunque esto no sea fácil en ocasiones. Tu mayor experiencia servirá, sin duda, para mejorar las condiciones de la hipoteca y contemplar detalles como los intereses de demora, las comisiones por amortización anticipada, las comisiones por reclamación de deuda impagada y otros flecos de la letra pequeña.

Hay distintos tipos de avales, no aceptes el primero que te propongan, que será seguramente el más exigente, y que puede obligarte de por vida, respondiendo de la deuda con tus bienes e ingresos presentes y futuros.

Qué pasa si has avalado a un hijo o hija, se divorcia y la casa se la queda por sentencia judicial el yerno o la nuera. Cuidado, porque el banco te seguirá persiguiendo en caso de impago. En estos casos, para la desaparición del aval sería necesario que se hiciera un nuevo préstamo con otras garantías (si así lo exige el banco) o que se resolviera la operación mediante una venta. Recuerda que no puedes dejar de ser avalista, hasta que se cancele la deuda, o hasta que se constituya otro préstamo que no te incluya como avalista.