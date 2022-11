A pesar de que aún la economía mundial no ha entrado en recesión, el futuro es incierto, más con una guerra a la que no se le ve el final. Por eso mismo, Bezos explica que “aún no estamos en recesión, pero es probable que lo estemos muy pronto”. Actualmente, la empresa que fundó está en pleno proceso de despidos y, aunque no se sabe exactamente la cifra de empleados exacta de la que Amazon va a prescindir, The New York Times estima que serán unos 10.000 los empleos que destruirán en todo el mundo.