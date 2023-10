Sara Ferrer o ahorrar para vencer: "Los caprichos que te das no producen felicidad"

Ahorrar parece fácil en teoría, pero en la práctica pocos lo consiguen. Y sí, es verdad que en estos tiempos de inflación desbocada y tipos de interés por las nubes la vida sale muy cara, pero agarrarse a esto como única explicación a por qué no consigues guardar parte de tus ingresos de cara al futuro no es suficiente. Deberías enfocarte en poner en orden tus gastos. Y aquí es donde te puede ayudar la valenciana Sara Ferrer, creadora de la cuenta @sarafero, en la que explica sus trucos de ahorro y consejos de economía doméstica de una manera cercana y divertida, dejando de lado tecnicismos incomprensibles. No es extraño que acumule más de 144.000 seguidores en Instagram.