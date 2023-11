El truco de un hombre que se llevó seis veces el premio para ganar el Gordo de la Navidad

Justo el año pasado tuvo el presentimiento de que su número iba a ser por fin el premiado, por lo que se aventuró a comprar seis boletos. Para su (no) sorpresa, el presentimiento se cumplió y fue así como ganó los seis sueldos de por vida de 25.000 dólares al año.

Esto mismo es lo que mucha gente sigue en España con la esperanza de que les toque el premio de la Lotería de Navidad. Compran cada año el mismo décimo con la idea de que algún año tocará y, por mucho que te frustre que nunca salga premiado, te da apuro que si un año no lo juegas al final toque, así que no queda otra que comprarlo un año sí y otro también. Habrá quien tenga suerte y otros no tanta, pero el truco puede llegar a ser efectivo, y sino que se lo digan a Roberts.