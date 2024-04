Hace ya un buen puñado de años que te compraste tu primer móvil cuando lo de las pantallas táctiles parecía algo de otro mundo y al WhatsApp y las redes sociales les quedaba todavía mucho para empezar a existir. Lo que podías hacer era básico: llamar y enviar algún mensaje de texto. Probablemente llegaste a tener uno que no tenía ni cámara. Desde entonces el móvil ha cambiado mucho, pero a no ser que hayas tenido que sustituir el número, sigues teniendo el mismo que entonces, ese que memorizaste hace décadas y que sigue acompañándote. Pero ¿te has planteado que ese número puede darte una buena suma de dinero?