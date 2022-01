Estudiar un nuevo idioma, viajar a Machu Picchu o dejar un mal hábito. Casi todo el mundo se carga de buenos propósitos de años nuevo, dejando atrás aquello que no le hace bien alguno. No obstante, hay uno que suele pasarse por alto o que, por uno u otro motivo, no se logra. Hablamos de tu salud financiera. Que estamos seguros de que ya sabes que de su estado depende la tranquilidad que tengas en el futuro. ¿Cómo gestionas tu dinero? Si aún no has encontrado un método, aquí va uno efectivo: las tres A. En el vídeo, te contamos en qué consiste.