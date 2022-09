Lo cierto es que el sistema de pensiones de la Seguridad Social no permite cobrar a la vez de dos pensiones contributivas salvo en excepciones. Según el artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social, las pensiones del Régimen General "serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente". Por lo tanto, la clave está en generar derecho a dos pensiones de jubilación de dos regímenes distintos .

Lo primordial es acreditar un mínimo de 15 años cotizados , de los cuales dos deben darse en los últimos 15 años anteriores a la solicitud. Además, hay que acceder a la pensión en una situación de alta o asimilada a la Seguridad Social. Esto debe darse en los dos regímenes, por lo que para poder cobrar las dos pensiones hay que estar dado de alta en ambos en el momento de la solicitud de la jubilación. De no ser así, será necesario que las cotizaciones en los dos regímenes se superpongan al menos durante 15 años, según explica la Seguridad Social .

Después hay que calcular el porcentaje de la base reguladora al que tiene derecho el trabajador, que dependerá de los años cotizados de forma previa: con 15 años se garantiza el 50%, por cada uno de los siguientes 106 meses se da un 0,21% extra y por cada uno de los siguientes 146 meses se da un 0,19% extra. La suma de las dos pensiones de jubilación no podrá superar la cuantía máxima de las pensiones, que a día de hoy es de 2.819,18 euros mensuales y 39.468,52 euros anuales .

Si el trabajador no cumple los requisitos para cobrar dos pensiones de jubilación tendrá que atender igualmente a los periodos trabajados en otros regímenes, ya que le serán de ayuda de cara al cálculo de la futura pensión. Lo primero es saber con qué régimen se accede a la pensión, que será aquel con el que esté dado de alta, aunque si con ese no se cumplen con los requisitos de la jubilación se hará desde el régimen en el que sí se cumplan. Si no se cumplen en ninguno de los dos, lo hará desde el régimen en el que acumule más cotizaciones.