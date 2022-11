Las pensiones no contributivas mantendrán la subida del 15% en 2023

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez no son compatibles. No se pueden cobrar las dos a la vez aunque se cumplan los requisitos. En cambio, la pensión de invalidez no contributiva es compatible con el salario por trabajo hasta un límite de 12.847,84 euros anuales, que es la suma de la pensión máxima no contributiva, más el IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples). Si se supera dicha cantidad, la pensión se reduce para no sobrepasar el límite establecido.