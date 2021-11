Estás a punto de cumplir los 66 y por fin puedes jubilarte. No ves el momento de hacer las maletas y ponerte a recorrer España, o Europa, o el mundo... Pero no has reparado en un detalle, ¿qué jubilación te va a quedar? Para cobrar el 100% debes tener 36 años cotizados, pero te faltan algunos meses, ¿cuánto te quitan? ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Vamos a verlo.