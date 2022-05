La mayoría de pensionistas reciben su pago a través de de 14 mensualidades , al igual que sucede en muchos salarios. En este caso, suelen cobrarse siempre en verano y Navidad , es decir, en los meses de junio y diciembre. Este año, la extra de junio llega además en un momento clave, con la inflación en su punto más alto de las últimas décadas y el bolsillo de muchos españoles muy diezmado. Sin embargo, no todo el mundo la recibe. ¿ Qué pensionistas no cobrarán la paga de verano ?

Algunos colectivos tienen estipulado que sus pensiones se abonen en 12 pagas en vez de 14, lo que impide que obtengan este plus anual. Aún así, esto no quiere decir que los pensionistas que no tienen esta paga extra cobren menos, ya que perciben de forma prorrateada el importe de esas mensualidades extra. En la práctica, esto significa que aunque en junio no reciban el doble de paga, su pensión mensual es un poco superior que las demás.