En la sentencia, fechada el 26 de octubre, se dice que "tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha". ¿Qué quiere decir esto? Que solo podrán reclamar quienes estén pendientes de resolución judicial o de resolución administrativa, pero no quienes hayan liquidado el impuesto de forma provisional o definitiva sin haber impugnado el pago a fecha de dictarse la sentencia; es decir, si ya lo habías reclamado por irregularidades en el impuesto ANTES del 26 de octubre, sí que podrás recibir lo que corresponda en caso que de tu plusvalía estuviera mal calculada, pero si no lo tenías reclamado, no podrás hacerlo de manera retroactiva.