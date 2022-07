El número de horas extra que un trabajador puede hacer está limitado por ley

Esta cifra solo tiene en cuenta las horas extraordinarias que se han remunerado, por lo que, de contar aquellas que, pese a que no deberían hacerse, se realizan sin recibir ningún tipo de remuneración, el total aumentaría considerablemente. De hecho, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada a principios de 2019, en ese mismo periodo en el que se realizaron más de 166 millones de horas extra remuneradas también habrían llevado a cabo casi tres millones de horas extra no remuneradas por semana . Casi nada.

A pesar de lo común que resulta hacer horas extra, y de lo habitual que también resulta que muchas de ellas no se remuneren, la ley establece un tope máximo anual. En concreto, según la normativa, el número de horas extraordinarias que un trabajador puede realizar al año no puede superar las 80 horas, aunque en este conteo no se contabiliza el exceso que podrían suponer las horas extra trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, que en cualquier caso no perderían su compensación como horas extraordinarias, tal y como recoge el Estatuto de Trabajadores.