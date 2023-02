Hay personas capaces de renovarse en más de una ocasión a lo largo de su carrera, sobreviviendo a lo que parecía una extinción definitiva. En el mundo de la política hay muchos ejemplos. También en el ámbito artístico. Ahí está el caso reciente del actor Brendan Fraser , desaparecido de la primera línea durante varios años tras caer en picado a nivel laboral, pero también psicológico, a raíz de sufrir un episodio de acoso sexual en el trabajo. Tras una larga temporada en el dique seco ahora disfruta del éxito y el reconocimiento que le ha reportado su papel en 'La ballena (The whale)', con nominación al Oscar incluida.

Aunque a veces nos cueste, hay que tener siempre presente que hoy las carreras profesionales son muy largas y tienen lugar en entornos altamente complejos . Lo normal es que sufran turbulencias y que, incluso, muten en más de una ocasión durante su desarrollo. No se trata tanto de vocación o de constancia como de adaptarnos a nuestro entorno laboral.

Cuando estamos en un momento valle de nuestra carrera profesional (un despido reciente, un periodo prolongado de desempleo, un cuadro de desmotivación o burnout) es tentador explicarlo en base a una única causa. A veces ponemos toda la carga en nosotros (no valgo, no soy constante, tomé malas decisiones) o en los demás (el sistema es malvado, nadie sabe apreciarme, la empresa no quiere darme lo que necesito). Puede que esto sea así en algunos casos, pero lo habitual es que nuestros altibajos tengan una causa multifactorial.