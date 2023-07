Encontrar empleo a partir de los 50 años puede ser un reto complicado. Según un estudio de la American Association of Retired Persons (AARP), más del 53% de las personas mayores que buscan trabajo no consiguen avanzar en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Muchas veces una candidatura perfecta para un determinado se queda sin opciones simplemente por edadismo. De hecho, más de la mitad de los reclutadores (52%) admite descartar directamente los Curriculum Vitae de los profesionales mayores de 55 años, según el informe 'Tu edad es un tesoro' de Fundación Adecco.

En todas las redes existe la oportunidad de conseguir una oportunidad laboral, si bien habría que centrar los esfuerzos principalmente en las profesionales como LinkedIn. No se trata de estar presentes en todas sino que en aquellas que estemos presentes “cuidar el perfil” actualizando, compartiendo, creando contenido… Si alguien se fija en ti puede ser por tus aportaciones actuales y no tanto por referencias anteriores.

Tengo 50 años, he enviado mi CV a muchas empresas y nunca me contestan ¿Qué estoy haciendo mal?

En ocasiones creemos reflejarnos en una oferta de empleo, pero puede que nuestras competencias estén obsoletas. Aunque también se da el caso contrario, cuando con el paso del tiempo y ante las muchas negativas del mercado de trabajo, acabamos creyendo que ya no las tenemos y ya no optamos a puestos donde podríamos realizar un buen trabajo.

2. Por otra parte, además de conocernos, tenemos que conocer las necesidades del mercado de trabajo . Puede que seamos los mejores en aquel puesto que hemos desempeñado durante años, pero quizá el mercado ahora no tenga esa necesidad o sea un puesto de trabajo que precise ahora de unas competencias digitales que antes no existían o eran requeridas.

No hay que poner la fecha de nacimiento. A pesar de eso, no nos engañemos, no será difícil situarla a través del CV. Así pues, no se trata de ocultar, sino poner en valor la trayectoria.