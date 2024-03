Si estás familiarizado con las plataformas de empleo como Linkedin o Indeed es posible que al postularte a alguna oferta de trabajo te hayas percatado de que venía con la etiqueta de 'Publicado hace más de 30 días '. Pues bien, en vez de alegrarte por haber llegado a tiempo antes de que se cerrase el plazo de inscripción, deberías sospechar que casi con toda probabilidad sea una oferta fantasma que nunca responderá a tu solicitud. Y no son pocas. Entre el 33% y el 50% de las ofertas son humo, según datos de la consultoría laboral inglesa StandOut CV.

Clarify Capital, proveedor de préstamos comerciales con sede en Nueva York, hizo un estudio que concluyó que casi siete de cada 10 puestos de trabajo permanecen abiertos durante más de 30 días. El 10% están vacantes durante más de medio año. El motivo que daban los encuestados es que mantienen esas ofertas indefinidamente es para dar una apariencia de empresa en expansión de cara a clientes o inversores. De hecho, Elliot Garlock, fundador de Stella Talent Partners, admitía en The Wall Street Journal que a veces las empresas no borraban las ofertas de vacantes ya completas para no dar señales de ralentización económica .

En cualquier caso, los expertos advierten de que no todos los puestos que parecen trabajos fantasma lo son. La falta de recursos para la contratación y un gran volumen de solicitantes pueden significar que el proceso avance lentamente y, en consecuencia, los reclutadores no puedan responder a todas las solicitudes. Pero sean ofertas fantasma o no, el resultado es el mismo: solicitantes de empleo desanimados y agotados. Y esto podría causar el efecto contrario: Si un empleado potencial se siente rechazado por una empresa de la que nunca recibió respuesta, es posible que no vuelva a postularse para futuras oportunidades en esa compañía. Irónicamente, las empresas que publican trabajos fantasma podrían acabar siendo descartadas por los empleados.