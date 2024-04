La Inspección de Trabajo va a poner en marcha una campaña para controlar posibles abusos laborales en este tipo de despidos. En concreto, verificará las extinciones de contrato que alegan como causa de rescisión la no superación del período de prueba, para buscar posibles causas de nulidad. El ministerio sospecha un claro uso fraudulento de ese periodo.

El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores recoge que "la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados".