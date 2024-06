Elena Goded o salvar un monasterio cisterciense en ruinas: "Monté mi negocio de taller textil"

“Yo no había montado un negocio en mi vida, pero es como si el destino hubiera conspirado para que me encontrara con el monasterio”, cuenta Elena a Uppers. Elena venía del mundo de la docencia, es bióloga y se especializó en investigar los usos tradicionales de las plantas en el sector textil impartiendo clases durante casi 30 años. Su familia compró una casa en Collado Hermoso, Segovia, desde donde veían a lo lejos, entre los pinos y robles de la montaña, los restos del monasterio cirterciense de Santa María de la Sierra.

“Solíamos pasear por la zona porque no es un lugar común, se siente una conexión especial con la naturaleza, por el bosque, por la montaña, por los animales que viven allí… se respira ese ambiente espiritual que debieron sentir los monjes que vivieron aquí” , relata Goded. “Un día nos enteramos de que iban a construir en el lugar un complejo hotelero. Pero finalmente el proyecto no salió adelante”, cuenta Goded.

La pequeña comunidad prosperó, llegando a albergar a los reyes castellanos, que visitaban el lugar atraídos por su caza abundante y su cercanía a Segovia. Después empezó el declive, a mediados del XVIII los monjes abandonan el monasterio, y la desamortización de Mendizábal le dio la puntilla en el XIX. El edificio, ya desacralizado, cayó en el abandono, y ha pasado de particular en particular dejado de la mano de Dios y de los hombres. La Asociación Hispania Nostra lo incluyó en la Lista Roja de patrimonio en peligro en 2007 “por su constante deterioro y riesgo de expolio”. Hasta que apareció Elena.

“Cuando vimos que el proyecto hotelero no prosperaba, le hicimos una oferta a los propietarios, y aceptaron”, continúa Goded, que no sabía muy bien qué hacer con aquello. “Fue un impulso. No teníamos una idea clara de que hacer con el monasterio, pero sí queríamos devolverle la vida. Las cosas han de tener un uso, esto no puede ser un jarrón en medio de la montaña”, cuenta.