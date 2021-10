No hay saludo más certero que un apretón de manos . Con la mano blandengue revelamos un carácter indeciso y poco resuelto. Si la mano es firme, manifestamos determinación. Si la desplegamos sudorosa… mal asunto. El beso es otro cantar. El Ministerio de Igualdad lo ha incluido en su protocolo de prevención y actuación frente al acoso en el ámbito laboral. Y el dictamen es inequívoco: los besos, aunque sean protocolarios, se considerarán " no deseados" . Existe además un nuevo movimiento sociológico, con reflejo en redes sociales y entornos laborales, para que, aprovechando los nuevos hábitos de distancia de la pandemia, se dejen de usar definitivamente en el trabajo.

Los besos no deseados, igual que los abrazos o el acercamiento físico excesivo se han incluido en este protocolo en la categoría de comportamientos que deberían ser denunciados. Para ello se ha propuesto un mecanismo confidencial que activará una investigación interna en la empresa. La instrucción estará en manos de un comité especializado , formado por miembros de la dirección y representantes de trabajadores, con el fin de prestar declaración y recabar pruebas o versiones.

Los besos laborales están ya en desuso y la pandemia está ayudando a naturalizar otros tipos de saludo sin contacto. Es lógico pensar que de forma espontánea se va a quedar así. Pero no olvidemos que en tiempos prepandémicos éramos los más besucones. Para el 64% de los españoles era su forma de saludo en las reuniones de trabajo , muy por encima de nuestros vecinos europeos, de acuerdo con un estudio de London City Airport.

Hoy la prudencia con los besos va más allá de la higiene. ¿Nos acostumbraremos al apretón de manos? A Tomás, directivo de una marca de automóviles de 46 años, la idea le supone un enorme alivio. "Mi profesión me obliga al trato directo y continuo con clientes y colegas y el momento de saludo o despedida siempre es muy embarazoso. Tenemos la cultura del beso y enseguida arrimamos la mejilla . Ocurre con frecuencia que cuando uno acerca la cara, el otro ya ha extendido la mano. Si instauramos definitivamente el apretón de manos vamos a evitar más de un mal rato. Entiendo, además, que abandonar el beso social es una forma de reivindicar una igualdad real en la vida laboral y social".

Estela tiene 53 años y es abogada. "En nuestra profesión -explica- siempre hemos saludado con la mano o una leve inclinación de la cabeza, como los japoneses, sin que importe si estamos ante un hombre o o una mujer. Con la pandemia la costumbre es un simple gesto cortés o más o menos afectuoso, vivo o expresivo, según el contexto o la confianza con esa persona. En la abogacía la distancia corporal no es nada nuevo ".

No obstante, reconoce que los españoles somos muy besucones, incluso entre hombres, sobre todo en ámbitos más creativos o artísticos. Pone como ejemplo a su hijo, de 23 años, diseñador de interiores. "Es otro modo de diluir las barreras de género y, dado el fuerte arraigo no debería castigarse, si no dejar que evolucione de forma natural, como está ocurriendo".