Pero ¿y si te dijéramos que estos dos aspectos que tanto nos preocupan guardan una relación? Según el estudio When It Comes to Pay, Do the Thin Win?, elaborado por los investigadores Timothy Judge, de la Universidad de Florida, y Daniel Cable, del London Business School, el aspecto físico y, más concretamente, el peso afecta al salario que percibimos, aunque de forma distinta para los hombres y las mujeres.