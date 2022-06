Los siete castillos a la venta más baratos: vivir en un palacio ya no es cosa solo de reyes

¿Te imaginas vivir en un palacio ? La fantasía, que seguro que de niño se te pasó alguna vez por la cabeza, puede que no sea tan imposible como parece a primera vista, ya que actualmente hay personas completamente alejadas de la realeza que pueden presumir de ser poseedoras de uno.

Es el caso de Enya , la cantante irlandesa de música new age, que en 1997 adquirió el castillo de Dublín en el que vive actualmente , y al que rebautizó como Manderley, o del actor Nicolas Cage , que en 2007 se compró un castillo gótico en Bath , al oeste de Inglaterra, para refugiarse del mundillo de Hollywood.

Vivir en un castillo ya no es cosa de reyes, aunque para poder hacerse con uno es necesario disponer de una considerable cantidad de ahorros. No obstante, en el mercado existen algunas ofertas bastante económicas que no se alejan tanto de los precios que algunos pisos o casas de determinadas ciudades pueden llegar a tener.