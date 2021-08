Es verano. El que no se ha dado un chapuzón a estas alturas de la temporada estival es porque no ha querido. Playas, piscinas, pantanos, ríos… hay opciones para todos, hasta para los que viven lejos de la costa. Así, las piscinas se vuelven el salvavidas para muchos durante los meses más calurosos del año, ya sea en las municipales , en las comunitarias o en una privada. En esta época la nariz se acostumbra al olor a cloro , hasta somos capaces de sentir los días en los que es más fuerte, por lo que pensamos que el agua está más limpia, pero realmente es un mito . Ese olor potente a cloro significa lo contrario a lo que llevamos pensando toda la vida.

Lo primero que deberíamos saber es que lo que se le echa a las piscinas no es cloro, un elemento que en condiciones normales se encuentra en estado gaseoso y que es tóxico e irritante. Lo que se utiliza en las piscinas es una sal denominada hipoclorito sódico que sirve para higienizar el agua y mantener el pH de la piscina , que debe mantenerse entre 7'2 y 7'8 para asegurar la calidad del baño. Si el pH se encuentra por debajo de esas marcas será corrosivo para los equipos de mantenimiento, mientras que si está por encima, el agua puede formar sarro.

Por eso mismo, en prácticamente la totalidad de las piscinas hay al menos una ducha que deberíamos usar antes de tirarnos al agua. "Si no nos duchamos antes de entrar, todo lo que está en nuestra piel se quedará en el agua", explicaba hace unos años la epidemióloga Michele Hlavsa a The Huffington Post, recalcando que no solo se trata de sudor y orina, también de crema solar, maquillaje e incluso materia fecal.