Berlina y Onara, las dos perras jubiladas que Pedro Piqueras adoptó tras ser guías: "¿Por qué no acoger perros mayores?"

View this post on Instagram

Hay que tener en cuenta que muchas de ellas han pasado ya por diversas experiencias al llegar a la década de vida , algunas felices y otras incluso traumáticas, pero eso no significa que no sean capaces de, como señala el propio Piqueras, crear un vínculo muy estrecho : "Es imposible mirarlas sin sentir algo realmente profundo hacia ellas", dice.

Por otro lado, las mascotas mayores a menudo tienen un nivel de entrenamiento más avanzado. Y tanto si han desempeñado un trabajo como guías, o perros policía o funciones de rescate, como si no, es probable que estén familiarizadas con las normas básicas de comportamiento dentro y fuera del hogar. Esto puede hacer que la transición a un nuevo espacio sea más fácil y menos estresante. También hay que tener en cuenta que las mascotas mayores no tienen ya la energía de los cachorros y pueden ser más dóciles y tranquilas, son en ese sentido, mejores compañeros para personas con una edad equivalente y que necesitan una compañía que no demande un ejercicio intenso.