Bob Pop: "Kafka y Madonna bailan en mi cabeza al mismo ritmo"

Creo que los 'Orgullos críticos' están haciendo mejores a los 'Orgullos institucionales' , creo que están haciendo mejor a la comunidad, creo que hay que manifestarse y revindicar no solo el orgullo de ser quienes somos como gays, lesbianas, transaexuales, bisexuales , intersexuales, sino que tambien hay que revindicar la clase social, la clase obrera, el no capacitismo, el no racismo y todo eso que entra en los 'Orgullos críticos' . Es un punto muy importante de crecimiento. Tenemos que ser transversales y entender que nuestra lucha son muchas luchas y que no sólo es sexo y género, sino que también es clase, raza, posición económica. Menos mal que el 'Orgullo crítico' ha logrado introducir todos esos elementos en un discurso que durante mucho tiempo fue muy convencional, muy homopatriarcal y que ahora es mucho más interesante y más transversal.

Escribir es siempre establecer un diálogo. En mi caso, en mis 'Días simétricos', ese diálogo es con mi pasado, pero también es con quienes me leeis en el presente . Y ojalá me estéis esperando en el futuro para seguir haciéndolo. Hay un diálogo en mis 'Días simétricos', pero en esa conversación mi yo presente también escucha , lee, atiende y sobre todo huye de cualquier tentación de nostalgia ante quien fui.

Jerry Seinfeld, el comediante, dice que “cada segundo de su vida” lo pasa pensando en si lo que está viviendo puede ser o no material para la comedia, que no puede evitarlo. ¿Tú vives constantemente pensando en el “material” para tus libros?

Es que escribir, para mí, consiste en eso: en una mirada constante sobre lo que nos pasa –por delante o por la cabeza– y en determinar la forma, cómo transformarlo en material literario. Escribir es pensar en lo que escribiríamos y asumir, con realismo, lo que somos capaces de escribir frente al cuaderno o el ordenador. Me gusta mucho esta frase de Marguerite Duras: “Escribir no nos salva de nada, solo nos enseña a escribir” . Pensar en lo que escribiríamos sí que nos salva; del tedio, del miedo y del desorden de la vida.

Jajaja. No. Las mentiras que nos contamos o contamos a los demás solo muestran nuestras carencias, no nuestras posibilidades.

Sí. Y son amistades que llegan a un edificio terminado, sin riesgo de derrumbe por las obras y las reformas. Amistades sólidas que me apuntalan y me dan una perspectiva nueva sobre la amplitud del amor.

En tu diario, el 9 de julio de 2013 dices que te sientes “una mierda”, pero el 9 de julio de 2022 dices que "los días malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos". ¿Qué otras lecciones nos trae la edad?

Aprender a no rebelarse ante lo inevitable para poder dedicar esa energía a luchar para reducir, precisamente, ese catálogo de lo inevitable. También se aprende a liberarse de corazas y barreras que, más que del dolor, nos protegen del abrazo; y frente al abrazo no hay que protegerse.

Otra entrada de tu diario, del 28 de septiembre de 2022: “cada día me acuesto sabiendo que no pasará nada si me muero mientras duermo, que me lo he pasado muy bien y he hecho bastantes cosas bien”. ¿Es eso la madurez?