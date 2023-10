No se parece demasiado a lo que ocurre en 'Orange is the new black', ni siquiera en 'Vis a Vis? El sistema penitenciario español está diseñado para hombres por una razón muy concreta: ellos representan el 92,7%. de la población carcelaria. De las 69 prisiones que hay en España, apenas hay cuatro que acogen solo a mujeres. Los demás son módulos dentro de cárceles para hombres. En estos módulos y por falta de espacio están todas mezcladas: jóvenes, adultas, preventivas, penadas, primarias, reincidentes... La mayoría son madres, pero casi todas han sufrido violencia machista. Además, apuntan las organizadoras de A las olvidadas: "Existe una relación directa entre el maltrato, las secuelas psicológicas y la historia delictiva. Y la mayoría de sus delitos están relacionados con el hombre: dependencia, encubrimiento, violencia, engaño. El 50% tiene al marido o pareja también en prisión."