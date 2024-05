La sincera reflexión de Ana Milán sobre el paso del tiempo: "Es bonito darse cuenta a los 50"

En las instantáneas, aparece disfrutando de una velada en un restaurante de Madrid, en el que posa deslumbrante con una blusa negra con brillos en plata, unos pantalones del mismo color y unos pendientes colgantes en negro y azul. Sin embargo, no es hasta la última donde se muestra de la forma tan natural que le caracteriza en una imagen en la que, desde la Gran Vía de la capital, no duda en sacar la lengua y subir el dedo a modo de peineta .

Recientemente, Ana hizo pública otra foto perteneciente a cuando aun no había cumplido los 20 años: “No tenía ni idea de la maravillosa vida que me esperaba. De los bofetones que me tenía guardados tampoco sabía nada. En qué momento pasa tan rápido el tiempo con lo lentos que van algunos días? Tan pequeña, creyéndome tan mayor… Poniendo siempre cara de mala para que no se me vieran las costuras. Mi querida Ana aún niña, querías gastarte la vida y lo estás consiguiendo”, reflexionó entonces acerca de su adolescencia.