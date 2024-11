Fran Rivera y su alegato a favor de los costaleros 'maduros': su hermandad le veta a los 51 años

Fran Rivera no podrá, de momento, cumplir el sueño de cualquier miembro de una Hermandad sevillana : despedirse de su Cristo cumpliendo, como costalero, con el ejercicio de su fe. ¿La razón? Según ha explicado el propio ex torero, es su edad . Al parecer, la Hermandad Esperanza de Triana es la única, siempre en palabras del diestro, que mantiene la norma ciertamente edadista de dar de baja como costaleros a sus miembros mayores de 50 años .

"Estoy muy triste -ha dicho Rivera- hay quien le pueda parecer una frivolidad, pero para nosotros es un sentimiento y una forma de desarrollar nuestra fe". Señala el hijo de Paquirri que "hay una norma interna que señala que los costaleros con 50 años es el último que podemos salir. El año pasado, los que hemos cumplido 50, nos despedíamos de una vida dedicada a ser costalero . Llovió. No tiene culpa nadie y hemos pedido a la Junta de Gobierno de la Esperanza de Triana que nos permita hacer una prórroga de un año y poder despedirnos siendo costaleros". Al parecer, dicha Junta de Gobierno -a la que Rivera separa del resto de la Hermandad- es la que está impidiendo que en las próximas procesiones un total de nueve costaleros, incluido él mismo, cumplan con ese ritual de despedida.

A decir de Rivera, tanto el como sus compañeros no entienden la medida, que consideran anacrónica y directamente, "una tontería" . "No lo entendemos, esto es una Hermandad , debería de primar la fraternidad , la caridad, la compasión, el amor, el cariño. Todos nos conocemos desde hace muchos años y siempre hemos estado ahí para todo lo que han necesitado desde la Hermandad", se queja.

Finalmente, Rivera ha lanzado un alegato a favor de la no discriminación por edad para las funciones de costalero. Señala el diestro, con sentido común, que es el propio costalero el que debería señalar cuando ya no se encuentre preparado para 'dar la cara'. "El costalero debe ser el que se retire o que el capataz te lo indique porque ya no estés para salir de costalero", ha dicho a Cuatro.