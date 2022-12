View this post on Instagram

Aunque la pareja no ha hecho ninguna declaración sobre el asunto, una fuente cercana a DiCaprio y a Victoria ha confirmado a 'Page Six' la relación, matizando que “se lo están tomando con calma” y todavía se están conociendo.

La joven, que ejerce de modelo en la agencia Natural Models de Los Angeles , es un referente de estilo 'centennial' y su perfil de Instagram sirve de documento de looks inspiradores donde prima el minimalismo, looks casual y urbanos (con algún estilismo de impacto entre medias) y varias tendencias valiosas de 'street style'.

A su corta edad, Lamas ha participado ya en varios filmes como 'The Last Thing the Earth Said', 'Two Niner', 'Talk Later' y 'A Virtuous Man', aunque aún es pronto para saber si alcanzará la popularidad que tuvo su padre, que llegó a estar nominado como mejor actor de reparto en los Globos de Oro.