El Drácula histórico lloraba sangre, según análisis químicos recientes

No hay evidencias históricas de que el voivoda de Valaquia haya sido en realidad un vampiro, aunque mucho se ha escrito de su vena sanguinaria: no por nada le llamaban 'el empalador' . Sin embargo, desde que la leyenda de 'Drácula' empezó a popularizarse, también empezó la búsqueda del 'Drácula histórico' , lo que ha llevado a conocer detalles reales de su vida: era valaco, no transilvano; nunca vivió en el castillo de Bran; sus empalamientos más que a un sadismo incontrolado, se debían a que eran la forma de ejecución más común en la región ; y sí, está muerto, murió en combate, atravesado por una lanza, en 1476.

Así pues, los estudios basados en la técnica no invasiva y no dañina conocida bajo el acrónimo EVA (etileno-acetato de vinilo) arrojaron datos sobre la caracterización de péptidos y proteínas en tres cartas escritas en 1457 y 1475. El contenido de las mismas, por cierto, tampoco tiene nada de siniestro: se trata de resoluciones y decretos sobre impuestos. Lo curioso del caso es que, además de los hallazgos, sobre el contexto ambiental en el que fueron escritas, los científicos han encontrado datos sobre la salud de Vlad. "En particular, los datos experimentales muestran que probablemente padecía procesos inflamatorios del tracto respiratorio y/o de la piel", señalan, pero a continuación remarcan un dato aún más inquietante: "además, los datos proteómicos, aunque no exhaustivos, sugieren que, según algunas versiones, también podría haber padecido una condición patológica llamada hemolacria, es decir, podría derramar lágrimas mezcladas con sangre".