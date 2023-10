Comprar un traje nunca es fácil. Pero intentarlo merece la pena porque elimina bastantes incertidumbres y aseguramos una prestancia que un pantalón, una chaqueta, una camisa y una corbata supuestamente a juego no siempre consiguen. Si estás en esa búsqueda, te ofrecemos algunas pautas para hacerte con un un buen traje que aguante muchos años, no solo en el fondo, sino en primera línea de tu armario . Para ello, hemos hablado con Roberto Sánchez , asesor de imagen y autor de 'Tu mejor versión'. Estas son sus recomendaciones:

El negro , el no color, nos hace más sofisticados y esbeltos. Hace siglos era un tono difícil de conseguir en según qué textiles. Por esta razón, la corona y la nobleza española, los amos del mundo de entonces, vestían de negro: no estaban de luto, simplemente mostraban 'poderío' económico . En cuanto a trajes actuales, ¿qué tono elegir? La escala entre el consabido negro, el azul marino y el gris marengo es la más adecuada. Favorecen y aportan seguridad. En suma, ayudan a lucir mejor las prendas.

Esta es una de las zonas más problemáticas en un traje. Si el hombro no está bien resuelto, la silueta se resiente. Además, un arreglo de hombro es muy complejo y lo mejor es no tener que tocarlo. La unión de la manga de la americana debe coincidir justo con la unión de nuestro hombro y nuestro brazo. A veces, elegimos una talla mayor a la nuestra cuando no nos da de cintura. Intentemos evitar esto, ya que un hombro demasiado ancho sobresaldrá y ensanchará de manera poco atractiva la parte superior del cuerpo.