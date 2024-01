No solo es la edad: ¿cómo se forman las arrugas?

El paso del tiempo se hace evidente en nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Los huesos se resienten, las canas empiezan a hacer acto de presencia y esa piel tersa comienza a recibir los signos de la edad. Ya no son marcas de expresión, sino arrugas. A unos le aparecen a edad temprana, mientras que en otros no es hasta la madurez cuando ven como las primeras arrugas empiezan a salir en su rostro. ¿Por qué se forman? Aunque no existe una única respuesta, lo cierto es que sí que son muchos factores los que tienen que ver con ellas.