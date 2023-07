Es fantástico cocinar pescados y mariscos porque la mayoría necesitan de muy poquito para poder servirlos en la mesa, de hecho, lo de menos es más se les aplica fenomenal porque simplemente a la plancha, al vapor, asados o fritos están riquísimos. Quizás lo más tedioso sea en ocasiones limpiarlos o el olor que dejan en la cocina , pero con estos trucos no tendréis ninguno de los dos inconvenientes.

Si eres fanático de este alimento no tienes que dejar de prepararlo para evitar su incómodo olor. Existen varios trucos que ayudan a neutralizar dicho aroma para que no represente un problema. El maestro Martín Berasategui es fan incondicional de la sardina y ha compartido su truco para que no huela todo a este manjar. ¡Te lo contamos todo!