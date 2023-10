El mejor bar del mundo está en Barcelona

Una vez más Barcelona vuelve a acoger al mejor bar del mundo. La coctelería Sips , que abrió sus puertas hace poco más de dos años en el barrio de la Antiga Esquerra de l'Eixample , ha sido reconocida como tal en la gala en Singapur de 'The World's 50 Best Bars 2023' , desbancando del primer puesto del ranking a otro establecimiento de la capital catalana como es Paradiso , que ahora pasa a ser cuarto.

Desde el primer momento sus responsables, Simone Caporale y Marc Álvarez, tuvieron claro que la hospitalidad, la experiencia y la rigurosidad iban a ser las armas que llevaran a la cima a su negocio, objetivo que han conseguido en tiempo récord. Los dos propietarios no han surgido de la nada. Caporale fue parte del dúo creativo que llevó al Artesian de Londres a convertirse cuatro veces en el ganador de The World’s Best Bar, y Álvarez pasó casi una década en el revolucionario grupo de restaurantes elBarri, junto a Albert Adrià.