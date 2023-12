Bundt, los moldes de bizcochos para triunfar esta Navidad: "Sorprendería con un solomillo Wellington"

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Sin duda el Bundt de Nigella es perfecto para alguien que no tenga mucha experiencia en repostería y que quiere algo rápido sin complicaciones y sin batidos, ya que es un bundt que se prepara en un procesador de alimentos, batiendo juntos todos los ingredientes, en el que no te tienes que preocupar

View this post on Instagram

Durante el año que duró la creación de mi libro he preparado infinidad de bundts, no solo los que aparecen en el libro sino muchos, que por su complicación o dificultad, se quedaron por el camino. Mi marido Antonio, que ha sido el fotógrafo, atrezzista, ayudante y probador oficial, se lo haría a él, y le prepararía el que fue su favorito, el Bundt de leche malteada.

Estamos acostumbrados a la asertividad de lo que se debe hacer, pero es positivo hacer hincapié en lo que no se debe hacer. Yo aconsejo no modificar nunca una receta la primera vez que la hagas hasta que la domines, y si luego modificas algo puedas identificar qué ha salido mal. Segundo, no hagas una receta nueva por primera vez para una celebración, y tercero no sustituyas ingredientes.