El primer buffet libre de queso de España

Un buffet libre es el sueño de muchos. Es más, cuando te quedas en un hotel que te incluye desayuno probablemente no te importe madrugar para ir al buffet y pegarte un buen festín desde temprano para degustar todo lo que te plazca con tranquilidad. Lo que quizá nunca te has esperado es que exista un buffet solo y exclusivamente de quesos no apto para intolerantes a la lactosa, y el primero de España ya ha abierto sus puertas.