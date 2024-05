Aunque la calidad del sushi se mide por la cantidad de pescado que contiene y si es fresco o no, el arroz, que es la base de una buena pieza se sushi, no se puede pasar por alto. Es fundamental dominar la preparación del shari o arroz de sushi si queremos hacer el mejor sushi casero . El arroz del sushi debe estar firme y cocido a la perfección, para apreciar cada grano de arroz de un bocado. Este es el único elemento que se cocina, así que la sazón y textura deben estar al punto y acompañar los sabores del pescado.

El arroz tiene que formar una sola pasta en las piezas de sushi para que no se desintegre al comerlo y, para ello, debemos utilizar el denominado arroz glutinoso , perteneciente a la variedad japónica, en caso de no disponer de este tipo, el arroz bomba es el que más se parece, pues es de grano corto, redondo y de tamaño medio.

El tipo de arroz que escojamos a la hora de hacer sushi no es lo único importante, también es fundamental saber cómo cocinarlo correctamente. En países como Japón, utilizan ciertos utensilios, que lo más seguro no tengamos en nuestra cocina, pero no hay de qué preocuparse, siguiendo algunos pasos y con cosas que tenemos a mano vamos a conseguir un sushi que nada tendrá que envidiarle al de los mejores restaurantes.