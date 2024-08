La teoría es cierta, el fiambre de pechuga de pavo puede ser un alimento perfectamente válido para el consumo, se trata de carne blanca, no contiene apenas grasa, es muy proteica , lo que la convierte en un alimento muy saciante, y además, no contiene mucha calorías , que aunque ya sabemos que no son lo más importante, puede ayudarnos en dietas enfocadas a la pérdida de peso.

Todo esto es muy bonito si de verdad consumiésemos pechuga de pavo, pero la realidad que acompaña a este tipo de fiambre envasado que encontramos en la mayoría de los supermercados es muy diferente. En casi todos los casos, no se trata de pechuga de pavo, si no de otras partes del cuerpo del animal que no tienen salida en el mercado, como las vísceras, piel, cartílago, partes grasas, etc. Este tipo de carnes se adereza con saborizados, edulcorantes, conservantes y otros agentes químicos, que se prensan para dar esta forma de fiambre, que luego se corta en lonchas y dan lugar a este alimento tan apetitoso.