Eustaquio, el jardinero fiel del Real Jardín Botánico: "Los bonsáis de Felipe González se mantienen estupendamente"

Nació en la comarca cacereña de La Vega y fue amamantado a la sombra de una tabaquera. "Soy hijo y nieto de agricultores y me crie en el campo. Mi madre me daba el pecho debajo de alguna de las tabaqueras plantadas y mi padre me enseñó lo laboriosa que es la tierra. Me enseñó a cultivar de cero. Cuando aprobé la oposición para obtener la plaza que hoy ocupo, había estudiado, pero, sobre todo, traía del campo extremeño un saber que no está en ninguna otra parte. Conocía todo sobre riegos, trasplantes, esquejes, injertos, semillas y plantación. Esto me dio una gran ventaja sobre el resto de los opositores, unos 400".